Кемерово, , 09:36 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 31 мая, за прошедшие сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 57 случаев.

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«Кемерово — 16, Новокузнецк — 15, Междуреченск — восемь, Анжеро-Судженск — три, Ленинск-Кузнецкий — два, Юрга — два, Белово — один, Кемеровский МО — один, Мариинский МР — один, Новокузнецкий МР — один, Таштагольский МР — один, Топкинский МО — один, Тяжинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 56 пациентов выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 37 027 случаев заражения коронавирусом, 35 708 человек выздоровели, 724 пациента скончались.