Москва, , 09:36 — REGNUM Информационную систему «Паутина» для отслеживания угнанных автомобилей развернут по всей России до конца 2021 года. Об этом сообщили 31 мая в пресс-центре МВД РФ.

Система предназначена для предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с хищением или угоном машин, а также для розыска автомобилей, которые скрылись с мест ДТП. На сегодняшний день в стране разворачивается сервис, который автоматизирует работу центров автоматизированной фиксации нарушений, связанных с дорожным движением.

«Срок ввода специального программного обеспечения (СПО) «Паутина» в эксплуатацию установлен на декабрь текущего года», — сообщили в МВД агентству ТАСС и уточнили, что пока преждевременно оценивать эффективность сервиса.

Как сообщало ИА REGNUM, пока система «Паутина» запущена только на территории Центрального федерального округа (ЦФО) РФ.

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