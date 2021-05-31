Эдмонтон, Канада, , 09:36 — REGNUM Два человека погибли при сходе лавины в горах в центральной части западной канадской провинции Альберта. Об этом 30 мая сообщил телеканал CBC со ссылкой на данные местной полиции.

Отмечается, что трагедия произошла на горе Андромеда в национальном парке Джаспер. В районе схода лавины спасатели обнаружили тела двух человек. Согласно предположению полиции, погибшие могли быть альпинистами.

Другой информации об инциденте пока не сообщается.

Напомним, 3 мая нынешнего года на перевале «Горелова» вблизи села Монды в Бурятии произошёл сход лавины. Под неё попали пятеро туристов из города Дивногорск Красноярского края, совершавшие восхождение на вершину Мунку-Сардык.

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