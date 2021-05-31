Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM В партии «Единая Россия» подвели итоги предварительного голосования по выбору екатеринбургских кандидатов в депутаты свердловского Законодательного собрания. Результаты размещены на сайте праймериз.

В Железнодорожной тергруппе победил журналист Иннокентий Шеремет, второе место занял депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков, третье — глава екатеринбургского штаба Юнармии Дмитрий Ермаков (все трое известны своей давней деятельностью на ниве патриотического воспитания молодёжи). Действующий депутат Заксобрания Валентин Лаппо победил в борьбе по Железнодорожному одномандатному избирательному округу.

Первым в Чкаловской группе и одномандатном округе района стал депутат Заксобрания Валерий Савельев.

Лучший результат в Верх-Исетской группе получила директор областного медколледжа Ирина Левина, адепутат гордумы Екатеринбурга Сергей Мелёхин лидирует в состязаниях по районному одномандатному округу в районе. Ленинскую тергруппу возглавил вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, в одномандатном округе первым стал депутат Заксобрания Виктор Маслаков.

Орджоникидзевскую группу возглавил спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин, в борьбе за одномандатный округ победил действующий депутат Заксобрания Владимир Смирнов. В Кировской тергруппе вырвался вперёд ректор УрФУ Виктор Кокшаров, в схватке за одномандатный округ — депутат Заксобрания Михаил Клименко. В Октябрьской группе и одномандатном округе победил депутат Заксобрания Евгений Зяблицев.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловский губернатор Евгений Куйвашев занял первое место на региональных праймериз ЕР в Госдуму.

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