Москва, , 09:49 — REGNUM С точки зрения соотношения сил в Чёрном море для Украины пришли «плохие новости», сообщил в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Как пояснил сенатор, под этим он подразумевает, что надежда Киева на усиление военного присутствия Соединённых Штатов в данном регионе «может оказаться не слишком надёжной».

«Особенно если Россия удержит своё преимущество в области ракетных вооружений», — написал Пушков, добавив, что это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее.

Таким образом сенатор отреагировал на сообщения о том, что в США завершились неудачей испытания противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны Aegis

Как сообщало ИА REGNUM, цель испытания заключалась в демонстрации возможностей корабля с системой Aegis обнаруживать, отслеживать, а также перехватывать и уничтожать баллистическую ракету средней дальности с помощью двух противоракет SM-6 Dual II.

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