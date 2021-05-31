Пекин, , 09:31 — REGNUM 30 мая в Пекине состоялась встреча министров иностранных дел Польши и Китая — Збигнева Рау и Ван И. Об этом сообщается на странице МИД Польши в соцсети Twitter.

«В рамках переговоров дипломаты обсудили перспективы сотрудничества между Европейским союзом и Китаем, будущее инициативы «17+1», а также польско-китайские отношения. Министры обменялись мнениями по вопросам, имеющим стратегическое значение для обоих государств», — говорится в сообщении.

По данным дипломатического ведомства, «министры также подтвердили, что третье заседание совместной Межправительственной группы КНР и Польши состоится во второй половине 2021 года».

Напомним, глава польской дипломатии Збигнев Рау, а также главы МИД Сербии, Ирландии и Венгрии — Никола Селакович, Саймон Ковни и Петер Сийярто с 29-го по 31-е мая находятся с официальным визитом в КНР.