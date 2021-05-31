Уфа, , 09:33 — REGNUM Крупный пожар на ферме произошел в Башкирии. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что днем 30 мая спасатели Ишимбайского района получили информацию о пожаре на ферме в селе Ишеево.

Прибыв на место, они установили, что огонь прошелся по территории порядка 700 квадратных метров. По предварительной информации, в результате пожара погибли девять голов крупного рогатого скота.

Отмечается, что к счастью, из людей никто не погиб и не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии загорелся мусорный полигон.