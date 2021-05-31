Екатеринбург, , 09:30 — REGNUM В Екатеринбурге раскрыли подробности стрельбы, которую устроил 48-летний житель микрорайона Химмаш. Ранены сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка, сообщает свердловское управление СКР.

По данным следователей, гражданин находился в доме на улице Бородина и стрелял из охотничьего карабина по людям, находившимся во дворе. Это произошло вечером 30 мая. Наиболее тяжёлое ранение получила девочка, пуля попала ей в живот. Чтобы задержать стрелявшего, его квартиру пришлось брать штурмом. На это время соседей гражданина по подъезду временно эвакуировали. Взяли его живым и препроводили в полицейскую машину. Вслед ему летели проклятья от его соседей.

В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по двум статьям. Ему предстоит отвечать за покушение на убийство малолетнего и за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Ребёнка уже прооперировали. Сотрудника Росгвардии отпустили из больницы после оказания медицинской помощи.

Отметим, по данным СМИ, стрелявший ранее был сотрудником милиции. Он ездил в командировки в Чечню, имеет награды. По данным изданий, 30 мая мужчина был пьян. Также СМИ сообщают, что в 2017 году он уже устраивал подобную стрельбу. Правда, тогда обошлось без пострадавших. Якобы по факту стрельбы даже завели дело, которое позднее замяли, а оружие не изъяли.

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