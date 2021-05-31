Сеул, , 09:35 — REGNUM Первую партию вакцины от COVID-19 американской компании Moderna доставят в Южную Корею 1 июня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, вакцина прибудет в страну на день позже запланированного срока из-за каких-то обстоятельств в США.

Изначально партию вакцины (55 тыс. доз для 27,5 тыс. человек) должна была прибыть в Южную Корею 31 мая, однако груз прибудет в Международный аэропорт Инчхон 1 июня около 12:45 по местному времени.

Известно, что вакцина Moderna будет использоваться для вакцинации медработников в возрасте до 30 лет.

Напомним, что препарат Moderna является четвертой вакциной против COVID-19, одобренной для применения в Южной Корее, после AstraZeneca, Pfizer и Johnson & Johnson.

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