Хабаровск, , 09:33 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв отчитался о доходах за 2020 году. Согласно опубликованным сведениям ему удалось увеличить заработок на более чем 1 млн рублей, сообщает 31 мая корреспондент ИА REGNUM.

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Всего за 2020 год Дегтярёв заработал чуть больше 6,4 млн рублей, тогда как в 2019 — 5,4 млн.

В собственности у главы Хабаровского края числится только 1/5 доли квартиры площадью 129 кв. метров, купленной за счёт собственных средств и ипотеки.

Супруга Галина задекларировала доход в 870 тыс. рублей — это в два раза больше, чем в 2019 году. В совместной собственности с супругом у неё 1/5 доли квартиры площадью 129 кв. метров. Исчезли из декларации две квартиры площадью 169,7 кв. метров и 41,5 кв. метров. Из транспорта в собственности по-прежнему автомобиль Mercedes Benz GLS 350D.

У четырёх несовершеннолетних детей Дегтярёвых в собственности по 1/5 доли квартиры площадью 129 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2019 год Михаил Дегтярёв задекларировал доход в сумме 5 400 816,55 рубля.