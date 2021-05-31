Улан-Удэ, , 09:29 — REGNUM Десятки домов в посёлке Тулунжа под Улан-Удэ остаются под угрозой подтопления. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Бурятии, уровень воды в реке Тулунжа на 30 мая составил 65 см.

«В 39 домах наблюдается незначительный выход грунтовых вод в подпольях и на приусадебных участках, где проживает 130 человек, в том числе 52 ребенка, 1 инвалид», — отметили в мэрии.

В настоящее время на месте запланировано проведение обводного канала протяжённостью около 300 метров. К работам привлечены восемь человек и четыре единицы техники. Ранее также были проведены работы по расчистке русла реки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с подъёмом уровня реки в Улан-Удэ был введён режим повышенной готовности. В зону возможного подтопления сейчас попали как садоводы, так и жители нижней части микрорайона Тулунжа, а также промышленная зона по улице Кабанская.

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