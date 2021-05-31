Москва, , 09:29 — REGNUM В Москве 3 июня в центре занятости «Моя карьера» пройдёт день вакансий «Заработай этим летом». Об этом 31 мая сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Жителям города предложат сезонную подработку, а также работу с неполной занятостью.

Уточняется, что среди компаний, которые примут участие в мероприятии, будут организатор детских праздников, парк аттракционов, сервис проката, банк, сеть салонов красоты, рекламное агентство, компания по сопровождению спортивных мероприятий, сеть автозаправок. Москвичам предложат 1,2 тыс. рабочих мест — аниматора, оператора проката и аттракционов, работника ресторана, промоутера, стюарда.

Работодатели ответят на вопросы соискателей, расскажут о вариантах оформления договора, зарплате и перспективах карьерного роста.