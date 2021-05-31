Токио, , 09:28 — REGNUM Продюсер Питер Фабиано объявил, что покидает компанию Capcom после 13 лет работы. Об этом он сообщил на своей twitter-странице.

«Трудно написать это лучше, поэтому я решил не усложнять: спасибо всем в Capcom за то, что позволили мне расти вместе с вами в течение последних 13 лет», — написал Фабиано, отметив, что теперь он станет рядовым членом сообщества поклонников серии Resident Evil.

Разработчик также сообщил, что он уже приступил к работе в студии Bungie, которая занимается разработкой многопользовательской игры-сервиса Destiny 2. Фабиано занял в компании должность менеджера производственного отдела.

https://twitter.com/PFabiano/status/1398722107572248576

Напомним, Питер Фабиано занимал в Capcom должностьстаршего менеджера отдела глобальных исследований и разработок, он выступил в качестве продюсера проектов Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil 3 и Resident Evil Village. На основе его внешности был создан персонаж Питер Уокен из седьмой игры франшизы.

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