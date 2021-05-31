Воронеж, , 09:27 — REGNUM Десятилетняя девочка погибла в реке Дон на окраине Воронежа вечером 29 мая, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России. По факту гибели ребёнка начата доследственная проверка.

Тело десятилетней девочки было обнаружено в реке Дон недалеко от поселка Тепличный города Воронежа. Предварительно установлено, что две девочка отправились на речку, ничего не сказав взрослым. Десятилетняя девочка решила искупаться и не смогла справиться с сильным течением. Её подруга побежала за помощью, но за это время ребёнок ушёл под воду. Тело нашли сотрудники МЧС.

В рамках проверки следователи намерены дать оценку действиям лиц, ответственных за исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.