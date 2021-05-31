Пекин, , 09:27 — REGNUM Общий объем транзакций на китайском валютном рынке в апреле 2021 года достиг 19,95 трлн юаней, что эквивалентно $3,06 трлн, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Государственном управлении иностранной валюты КНР, объем транзакций на клиентском рынке составил 2,7 трлн юаней, а объем транзакций на межбанковском рынке — 17,25 трлн юаней. По продукции совокупный объем сделок на спотовом рынке составил 7,84 трлн юаней, а на рынке деривативов — 12,11 трлн юаней.

С января по апрель 2021 года на китайском рынке иностранной валюты было продано валюты на сумму 74,33 трлн юаней, что эквивалентно $11,45 трлн.