Джакарта, 31 мая 2021, 09:26 — REGNUM Власти Индонезии выбрали остров Бали для размещения государственных служащих по программе «work from Bali», сообщает Kompas.
Район Нуса-Дуа был выбран из-за единой системы управления.
Программа призывает государственных служащих работать удаленно с острова Бали. Программа также призвана сделать Бали местом для проведения рабочих мероприятий.
Основная цель программы «work from Bali» повысить доверие индонезийских туристов. Кроме того, есть надежда, что появление госслужащих на Бали будет способствовать восстановлению экономики острова, которая в период пандемии испытала наибольший спад.