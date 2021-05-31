Приозерск, Ленинградская область, 31 мая, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Пожилой водитель автомобиля отечественного производства погиб в ДТП на трассе «Сортавала» в Ленинградской области. Также получила травмы семейная пара, находившаяся в иномарке. Об этом 31 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад». В лобовом ДТП на трассе «Сортавала» в Ленобласти погиб 90-летний водитель

Смертельное ДТП произошло 30 мая в 12:20 мск на 64 км трассы А-121 «Сортавала» (старое направление). В результате столкновения двух легковых автомобилей — Lexus NX-300 и ВАЗ-2109 — погиб 90-летний мужчина, находившийся за рулем отечественного автомобиля.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что 90-летний водитель ВАЗ-2109 выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу иномарке под управлением 63-летнего мужчины.

«В иномарке пострадали двое пассажиров — 33-летняя женщина и 32-летний мужчина. Они с различными травмами, в состоянии средней тяжести госпитализированы», — отметили в ведомстве. Пострадавшие — семейная пара.

По данному факту проводится доследственная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.