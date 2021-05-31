Москва, , 09:24 — REGNUM Роспотребнадзор запретил открывать летом 100 детских оздоровительных лагерей в 21 регионе РФ из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверок выявлено 1033 нарушения в 98 лагерях. Составлено 523 протокола об административном правонарушении. Выписано штрафов на сумму более 1 млн рублей. В суды передано 36 материалов.

Разрешения на работу в соответствии установленным требованиям выданы 33 тыс. 662 детским оздоровительным лагерям в России, что составляет 98,6% от числа запланированных к работе в первую смену лагерей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России летом 2021 года откроется порядка 38 тысяч летних оздоровительных лагерей.

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