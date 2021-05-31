Москва, 31 мая, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Главная опасность, которая исходит от Соединённых Штатов, — это ставка Вашингтона на активное вооружение. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков (Пермский край).

U.S. Army Американские солдаты

Читайте также: Пентагон заявил о планах строительства военных объектов в 20 странах мира

Он пояснил, что США активно вооружаются, чтобы обеспечить «свою гегемонию», так как «экономическими, финансовыми, информационными и дипломатическими средствами они уже не в состоянии» этого сделать.

«В условиях «сьёживания» сверхдержавы её руководство делает ставку на военную силу. В этом главная опасность, исходящая от падающего гегемона», — подчеркнул российский сенатор в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса на нужды национальной обороны в 2022 финансовом году $752,9 млрд, из них $715 млрд — Пентагону. Для сравнения: в текущем финансовом году американские военные стратеги получили из бюджета $703,7 млрд.

В минобороны США отметили, что финансирование будет направлено на «прекращение бесконечных войн» и реализацию «преимущества в сфере военной и национальной безопасности». Кроме того, Пентагон в 2022 году планирует возродить «сети союзов и партнерств США».

Ранее по теме: Администрация Байдена запросила $752,9 млрд на оборону США в 2022 году

Напомним, ранее Пентагон заявил о планах в ближайшие пять лет возвести новые объекты в 20 странах Ближнего Востока и Центральной Азии, включая Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркмению. Речь идёт об аэропортах и сопутствующей инфраструктуре, автомобильных дорогах, портах, больницах, производственных предприятиях, электростанциях, водопроводных сетях и прочем. На эти цели планируется направить $240 млн.