Москва, 31 мая, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Первые два места рейтинга социально-экономического развития регионов России за 2020 год заняли Москва и Санкт-Петербург. Это 31 мая следует из результатов исследования РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

Уточняется, что в данном рейтинге за основу взято объединение ключевых показателей регионального развития за минувший год, и его результаты, как поясняют авторы исследования, позволяют судить об уровне экономического развития каждого субъекта страны и его позициях на экономической карте России по итогам 2020 года.

Также указывается, что интегральный рейтинг Москвы и Санкт-Петербурга, занявших первые два места, выше 80 баллов. При этом интегральный рейтинг еще двух регионов — Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Московской области — составляет свыше 70, а у Татарии он приближается к данному показателю.

Кроме указанных регионов в лучшую десятку рейтинга входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Ленинградская область, Красноярский и Краснодарский края. При этом отмечается, что состав топ-10 регионов РФ по социально-экономическому развитию почти не изменился по сравнению с 2019 годом и только Тюменская область опустилась с 10-го место на 11-е, уступив его Краснодарскому краю. Замыкают рейтинг Республика Тува и Еврейская автономная область,

Помимо того, эксперты отмечают, что входящие в первую десятку регионы РФ прочно удерживают свои позиции, а находящееся на высоком уровне значение их интегрального рейтинга позволяет аналитикам говорить о том, что данные субъекты, скорее всего, сохранят свои позиции или очень незначительно их изменят и в среднесрочной перспективе. Вместе с тем данные лидирующие по социально-экономическому развитию регионы обеспечивают половину суммарного ВРП страны.

При этом уточняется, что результаты составленного рейтинга показывают, что ситуация в большинстве регионов России по сравнению с 2019 годом ухудшилась, и это, по мнению экспертов, связано с пандемией коронавирусной инфекции, а также с неблагоприятной конъюнктурой сырьевых рынков, в которых развивалась в данный период экономика России.

Отмечается, что методика составления данного рейтинга основана на объединении и оценке различных показателей, характеризующих экономическое положение регионов, и анализируемые критерии были условно разделены на четыре группы: показатели масштаба экономики, показатели эффективности экономики, показатели бюджетной сферы и показатели социальной сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая стало известно, что объём международных резервов России за неделю увеличился на $7 млрд, или на 1,3%, и по состоянию на 21 мая составил $600,9 млрд.