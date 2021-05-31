Москва, , 09:22 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб и привлеченные лица в России за минувшие сутки потушили 71 природный пожар на площади более 370 га. Об этом 31 мая сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30.05.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 71 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 372 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальная площадь пожаров наблюдалась в Тюменской области, где действовали 23 пожара на площади 1725 га.

Кроме этого, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 54 лесных пожаров на общей площади 3 720 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Ранее в Пермском крае объявили о введении особого противопожарного режима до 10 сентября.

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