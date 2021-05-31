Кызыл, , 09:18 — REGNUM В Туве перед судом предстанут двое местных жителей по обвинению в краже и умышленном уничтожении чужого имущества. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, преступление произошло в Кызыле в сентябре 2020 года.

Прибывшие на место пожара полицейские обнаружили, что злоумышленники взломали замок и вынесли из магазина сейф, в котором находилось около 6 млн рублей. В завершении они подожгли склад магазины, чтобы скрыть следы преступления. Ущерб от поджога был оценён в 5 млн рублей.

В короткие сроки подозреваемые были задержаны. Ими оказались ранее судимые 31-летний житель Кызыла и 27-летний житель посёлка Каа-Хем. У них обнаружили 4 млн рублей, которых вернули владельцу.

«Установлено, что часть похищенных денежных средств злоумышленники успели потратить на услуги автосервиса и покупку автомашины. Данное транспортное средство, а также автомобиль, на котором передвигались похитители, изъяты», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование преступления завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.