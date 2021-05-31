Москва, , 09:18 — REGNUM В комитете Госдумы по информполитике поддерживают планы Почти России по переходу к формату холдинга.

«Почтовой госкомпании действительно давно пора разделиться на несколько самостоятельных структур, потому что унитарная модель для такой огромной корпорации совершенно не подходит», — отметил член комитета, депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

Десять компаний, каждая по своему направлению деятельности, это лучше, чем одна компания, которая занимается сразу всем — и доставкой, и банкингом, и розничной торговлей, рассуждает парламентарий.

При этом Горелкин предостерегает от потери «связности почтовой системы», которая и сейчас не на высоте.

«Например, за десятилетия цифровизации у Почты России и EMS Почты России до сих пор не возникло общей базы данных клиентов: в одной системе вы пользуетесь упрощенным цифровым сервисом, а в другой должны показать паспорт и расписаться в бумажках», — указал депутат.

Актуализированная стратегия «Почты России» на 2020−2030 годы предполагает переход к холдинговой модели управления, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора компании Максима Акимова.