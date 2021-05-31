Москва, , 09:17 — REGNUM Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации станет самым мощным кораблем. Об этом 31 мая сказал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев в интервью газете «Красная Звезда».

Он отметил, что «Адмирал Нахимов» проходит ремонт и модернизацию на производственном объединении «Севмаш». Моисеев отметил, что на вооружении флота находится еще один атомный ракетный крейсер — «Петр Великий».

Кроме того, Северный флот получил современные фрегаты проекта 22 350 «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов», вооруженные крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

"В среднесрочной перспективе фрегаты этого типа будут составлять основу кораблей дальней морской зоны Северного флота», — добавил Моисеев.

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