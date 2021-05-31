Москва, , 09:24 — REGNUM Лёгкие курящих людей уже повреждены, и заболевание COVID-19 у них чаще всего протекает в тяжёлой форме. Об этом сообщает 31 мая пресс-служба Роспотребнадзора.

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«В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжёлого течения болезни, поскольку их лёгкие уже повреждены», — говорится в сообщении.

Отмечено также, что лёгкие курящих людей работают хуже, организму сложнее победить респираторную болезнь. Опасность заражения коронавирусом через рот при употреблении табака повышается. Передача вируса возможна при курении сигарет или употреблении других табачных изделий.

Об опасностях, связанных с курением, в ведомстве предупредили во Всемирный День без табака. После прекращения курения здоровье улучшится, организм будет восстанавливаться, напомнили в ведомстве.

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