Уфа, , 09:19 — REGNUM Сабантуи нужно проводить трезвые в Башкирии. Об этом напомнил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, люди очень соскучились по сабантуям, поскольку их не проводили в прошлом году. В этом году санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет их провести, пояснил он.

«Но сабантуи вы проводите трезвые. Чтобы в день проведения сабантуя на этой территории алкоголь не продавался. Поругивают нас, где-то кто-то хихикает, кто-то злобно ухмыляется, но мы делаем очень правильное дело. Потому люди пришли порадоваться, вместе с детьми, а не на пьяные лица смотреть», — подчеркнул Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Сабантуй является праздником окончания весенних полевых работ у татар и башкир.