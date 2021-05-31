Краков, Польша, , 09:16 — REGNUM 30 мая в Кракове (Польша) начался 61-й Краковский кинофестиваль — одно из старейших и важнейших в Восточной Европе мероприятий, посвященных документальным, мультипликационным и короткометражным фильмам. Об этом сообщает Polskie Radio.

Директор кинофестиваля Кшиштоф Герат сообщил журналистам, что в программу мероприятия вошли 170 фильмов со всего мира, в том числе более 100 мировых и польских премьер. Фестиваль будет проходить одновременно и в интернете, и стационарно, в кинотеатрах.

«Мы рассчитываем на то, что в ближайшие дни на кинофестиваль приедет как можно больше гостей. Правда, из-за пандемии и закрытых границ понятно, что их львиная доля будет из Польши. Но зарубежные гости все равно приедут. Уже сегодня мы регистрируем десятки представителей иностранных делегаций», — рассказал Кшиштоф Герат.

По словам Герата, в этом году центральное место на Краковском кинофестивале займет норвежская кинематография. В рамках цикла «Фокус на Норвегию» будут представлены последние документальные и короткометражные фильмы из Норвегии, а также программа для детей и подростков.