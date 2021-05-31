Тбилиси, , 09:17 — REGNUM Члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), согласившись войти в парламент Грузии, признали, что его бойкот закончился «поражением». Об этом говорится в заявлении правящей партии «Грузинская мечта», опубликованном 30 мая на странице партии в соцсети Twitter.

«Радикальное «Национальное движение» фактически признало поражение своей деструктивной политической повестки дня и займёт места в парламенте Грузии», — говорится в заявлении.

В нём также подчёркивается, что депутаты ЕНД отказались подписать соглашение по выходу из политического кризиса, разразившегося в Грузии, которое было составлено при активном участии представителей Евросоюза.

Напомним, лидер ЕНД Ника Мелия 30 мая объявил, что партия прекратила бойкот парламента республики, который длился семь месяцев. Поводом для бойкота были обвинения в адрес правящей партии «Грузинская мечта» в «фальсификации» итогов парламентских выборов.

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