Екатеринбург, , 09:16 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев победил на региональных праймериз партии «Единая Россия» в Госдуму. Результаты опубликованы на сайте голосования.

Глава региона получил 174,5 тыс. голосов избирателей. В тройке лучших представлены биатлонист, действующий депутат ГД Антон Шипулин («Единая Россия»), а также глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Четвёртое и пятое места получили руководитель свердловского исполкома «Общероссийского народного фронта» Жанна Рябцева и вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

Как сообщало ИА REGNUM, в праймериз приняли участие более 5 млн избирателей.

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