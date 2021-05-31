Екатеринбург, 31 мая 2021, 09:16 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев победил на региональных праймериз партии «Единая Россия» в Госдуму. Результаты опубликованы на сайте голосования.
Глава региона получил 174,5 тыс. голосов избирателей. В тройке лучших представлены биатлонист, действующий депутат ГД Антон Шипулин («Единая Россия»), а также глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Четвёртое и пятое места получили руководитель свердловского исполкома «Общероссийского народного фронта» Жанна Рябцева и вице-губернатор региона Сергей Бидонько.
Как сообщало ИА REGNUM, в праймериз приняли участие более 5 млн избирателей.
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