Нью-Йорк, США, , 09:13 — REGNUM Себастиан Стэн выложил в сеть новую фотографию, на которой он запечатлён в образе музыканта Томми Ли с такими же татуировками. Снимок он опубликовал 31 мая на своей странице в Instagram.

Стэн сейчас снимается в роли барабанщика группы Motley Crue и бывшего мужа Памелы Андерсон в сериале онлайн-кинотеатра Hulu «Пэм и Томми». На фото актёр запечатлён в фартуке с двусмысленной надписью. Публикацию актёр сопроводил лишь одним словом: «Воскресенье».

https://www.instagram.com/p/CPgrHmRs6cR/

Ранее Hulu сообщил, что премьера шоу «Пэм и Томми» состоится в 2022 году. В качестве режиссёра проекта выступает Крейг Гиллеспи («Тоня против всех»), должность сценариста занял Роб Сигел («Рестлер»). Стоит отметить, что Памела Андерсон, увидев первые кадры сериала, назвала его «дешёвой подделкой».

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