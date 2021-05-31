Москва, , 09:09 — REGNUM Запасы зерна и сахара в государственном интервенционном фонде помогут регулировать цены. Сформировать такой запас правительству РФ предлагает Минсельхоз, рассказал глава министерства Дмитрий Патрушев в опубликованном 31 мая интервью «Известиям».

Зерна предлагается накопить около 3 млн тонн, сейчас в фонде всего немногим более 100 тыс. тонн. Запас сахара может составлять до 500 тыс. тонн, что примерно соответствует месячному потреблению в России.

«Хочу подчеркнуть, что цель этого инструмента не формирование резерва (России в отличие от многих других стран хватает имеющихся на рынке переходящих остатков), а регулирование цен», — пояснил Патрушев.

Рост мировой стоимости влияет на внутренний рынок. При необходимости государство будет закупать зерно или сахар фонд, а затем продавать по нужной цене. Вопрос пока обсуждается в правительстве, добавил он.

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