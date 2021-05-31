Москва, , 09:08 — REGNUM Российские производители электроники предложили правительству РФ меры по стимулированию применения в производстве отечественных микропроцессоров.

АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» и Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направили на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина совместное обращение с предложениями, направленными на стимулирование участников отрасли применять в производстве вычислительной техники российские микропроцессоры.

Предлагается на законодательном уровне продукцию, относящуюся к российской вычислительной технике, разделить на две группы в зависимости от того, какой процессор используется при ее производстве — отечественный или иностранный.

При этом для производителей российского оборудования на отечественных процессорах предполагается ввести дополнительные льготы и стимулы. Представители отрасли считают целесообразным внутри квот на закупку российской продукции выделить «подквоты» на российскую продукцию на отечественных процессорах.

По мнению авторов обращения, актами правительства должно быть закреплено, что поддержка в виде субсидий на разработку вычислительной техники может осуществляться только при условии, что оборудование разрабатывается на базе отечественного центрального процессора. Право на субсидирование затрат, связанных с разработкой или внедрением российской продукции радиоэлектронной промышленности, должны получить компании, у которых доля реализуемой продукции, построенной на базе отечественных микропроцессоров, составляет не менее 70%.

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