Калуга, , 09:18 — REGNUM Калужская делегация, возглавляемая губернатором Владиславом Шапшой, в рамках июньского XXIV Петербургского международного экономического форума намерена заключить новые инвестиционные соглашения с компаниями легкой и пищевой промышленности, фармацевтической отрасли, строительной индустрии и логистики. Об этом 31 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Агентство регионального развития Калужской области.

В основной деловой программе ПМЭФ-2021 — более ста мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности». Делегация Калужской области станет участником дискуссий и переговоров с партнерами, лидерами мирового бизнеса, представителями международной политической арены.

Калужская область участвует в ПМЭФ с 2007 года. Для региона это не только возможность стать участником обсуждения актуальных вопросов, но и механизм расширения делового сотрудничества. В разные годы в ходе форума были заключены соглашения с компаниями крупными инвесторами, в рамках которых построены производства с новыми рабочими местами, современными технологиями, отчислениями в бюджет региона.

В рамках форума состоится выставка SPIEF Investment & Business Expo. В составе единой российской экспозиции будут представлены инфраструктурные и инвестиционные проекты Калужской области, способствующие развитию современных высокотехнологичных производств и традиционных промышленных предприятий. В частности, 12 индустриальных парков, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга», две территории опережающего социально-экономического развития «Сосенский» и «Кондрово», транспортно-логистическая система региона, мультимодальный комплекс «Фрейт Вилладж Ру» (Freight Village RU), экспортные проекты «Один пояс — один путь», центры технологических компетенций отраслевых кластеров. В настоящее время в индустриальных парках Калужской области сосредоточено практически 80% новых предприятий. На территории региона реализуется 223 инвестпроекта компаниями из более чем 30 стран мира.

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