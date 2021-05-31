Каир, , 09:18 — REGNUM В Египте у семерых жителей провинции Шаркия выявлен мукормикоз («чёрная плесень»), сообщает издание «Аль-Ахрам».

Отмечается, что у этих пациентов был ослаблен иммунитет на фоне перенесенного заболевания COVID-19.

По словам ректора Университета Заказик Османа Шааляна, трём заразившимся сделали операции по удалению поврежденных плесенью органов, один находится в крайне тяжелом состоянии, остальные стабильны.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Индии пациент, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, а также три грибковых заболевания — «черная плесень», «белая плесень» и, впервые, «желтая плесень», скончался в больнице города Газиабада, пригорода Нью-Дели. 59-летний Кунвар Сингх лечился от COVID-19 и у него были выявлены три грибковых заболевания.

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