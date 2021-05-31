Магас, 31 мая 2021, 09:05 — REGNUM В Ингушетии предъявлено обвинение бывшему главе республиканского отделения Фонда социального страхования Якубу Белхороеву. Его обвиняют в присвоении около 20 млн рублей, совершенном организованной группой лиц, пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, в период руководства Фондом Белхороев с группой подчиненных лиц по предварительному сговору оформляли липовые инвалидности и похищали бюджетные денежные средства. При этом, как считает следствие, похищенные деньги поступали частично в так называемую кассу взаимопомощи баталхаджинцев — последователей религиозного лидера Батал-хаджи Белхороева.
Влиятельный в Ингушетии клан подозревают в ряде громких преступлений, в том числе в убийстве главы центра противодействия экстремизму МВД по республике Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Как сообщало ИА REGNUM, Якуб Белхороев был задержан в июне 2020 года.
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