Томск, , 09:05 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил начальником департамента экономики Наталью Немцеву. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 мая в областной администрации.

Немцева с февраля исполняла обязанности руководителя этого департамента. Её главными задачами на этом посту Жвачкин назвал «системный мониторинг за исполнением национальных и приоритетных региональных проектов, повышение доходной части бюджета и актуализация стратегии социально-экономического развития».

Наталья Немцева родилась в посёлке Самусь. В 2005 году окончила Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники («государственное и муниципальное управление»). В 2008 году окончила Томский государственный университет («финансы и кредит»).

Работала в ООО «Газпром газораспределение Томск». Прошла путь от начальника отдела до заместителя гендиректора по экономике и финансам. С 2017 года работала в коммерческой структуре газовой отрасли. В 2020 году Немцеву назначили заместителем начальника департамента экономики администрации Томской области. С февраля 2021 года она исполняла обязанности начальника департамента.

Напомним, Татьяна Чудинова, которая ранее возглавляла департамент, ушла в отставку с этого поста в связи с переходом на другую работу.

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