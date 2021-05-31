Кош-Агачский район, Алтай, , 09:03 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусом, что на три случая меньше, чем накануне, 30 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Лидером по приросту остаётся Кош-Агачский район, где выявили сразу 13 новых носителей. Диагноз также подтвердился у четырёх жителей столицы республики Горно-Алтайска.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 17 081. К настоящему времени коронавирус побороли 16 643 человека, в том числе один за последние сутки. Ранее в республике скончались 283 пациента с COVID-19.

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