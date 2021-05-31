Богота, , 09:06 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено более 20 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 мая сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на странице в соцсети Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в Колумбии выявили 20 218 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 383 279. Стоит отметить, что за предшествующие сутки в стране было выявлено 20 494 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Также сообщается, что за минувшие сутки в Колумбии от COVID-19 скончались 535 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 88 282.

Ранее колумбийские власти продлили режим чрезвычайной ситуации из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией на три месяца.

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