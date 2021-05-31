Киев, , 09:28 — REGNUM Жители Украины не хотят вступления страны в Североатлантический альянс. На нежелание населения видеть Украину в составе НАТО в ходе круглого стола в Киеве указал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он посетовал, что членства Украины в Североатлантическом альянсе хотят меньше половины его соотечественников, а 13% вообще открыто признают себя сторонниками России.

Бывший глава украинского МИД уверен, что именно по этой причине США и Европейский союз скептически относятся к перспективам вступления Украины в НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что украинцы считают НАТО «источником безопасности и стабильности» в стране. Он признал, что интеграция Украины в НАТО требует времени и выполнения целого ряда политических обязательств, в то же время, подчеркнул он, этот шаг точно «не является фантазией».

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Кулеба уверен, что членство Украины в НАТО является исторически неизбежным. Он также считает преждевременным вывод о том, что саммит НАТО в июне пройдёт без Украины. Украина надеется, что во время саммита Киев получит План действий по членству в Североатлантическом альянсе.