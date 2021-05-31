Москва, , 09:14 — REGNUM Для выпускников 11-х классов российских школ начинается основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 31 мая состоятся экзамены по географии, химии и литературе. Об этом 31 мая сообщает Рособрнадзор.

По данным ведомства, в общей сложности 31 мая ЕГЭ по данным трем предметам будет сдавать около 184 тысяч выпускников, для чего будет задействовано свыше 3,7 тыс. экзаменационных пунктов, включая 131 на дому и четыре в медучреждениях.

Также уточняется, что на сдачу ЕГЭ по географии было подано около 20 тыс. заявок, включая примерно 18 тыс. выпускников нынешнего года. В данную экзаменационную работу входит 27 заданий и на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут).

Кроем того, ЕГЭ по литературе собираются сдавать 60 тысяч человек, включая примерно 48 тыс. выпускников текущего года. В эту экзаменационную работу входит 17 заданий и на ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

При этом на сдачу ЕГЭ по химии было подано около 104 тыс. заявок, данная работа состоит из 35 заданий и на ее выполнение дается 3,5 часа (210 минут).

«Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июня», — также отметили в пресс-службе.

Отметим, ранее в Рособрнадзоре заявили, что в нынешнем году сдавать ЕГЭ собираются в общей сложности свыше 724 тыс. человек, из которых около 630 тыс. являются выпускниками текущего года.