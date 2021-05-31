Уфа, , 09:07 — REGNUM Все лица, которые будут контактировать с прибывшими на VI Всемирную фольклориаду в Уфу, должны быть вакцинированы от COVID-19. Об этом 31 мая сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, на прошлой неделе состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению этого мероприятия, на котором обсудили все вопросы. При этом остались некоторые нюансы, которые нужно предусмотреть.

«Коллеги из муниципалитетов, обращаю ваше внимание на то, что все те, кто имеет отношение к контакту с прибывшими в ваши районы на Фольклориаду делегациями, должны быть вакцинированы и это обязательно. Либо должна быть ПЦР-справка либо должны быть вакцинированы, с антителами», — заявил Хабиров.

По словам министра культуры республики Амины Шафиковой, обсерватором на Фольклориаду был определен санаторий «Радуга» в Уфе.

«Все списки собраны со всех муниципалитетов, ведомств, списки контактирующих поданы в республиканское министерство здравоохранение. Районы, которые участвуют в фольклориаде, находятся в небольшом отдалении от Уфы, есть возможность привезти сюда, если что-то произойдет», — пояснила она.

Отмечается, что в данный момент свое участие в фольклориаде подтвердили 48 иностранных государства, при этом 43 страны уже прислали перелетные данные, а пять стран определяются.

«Коллеги, мы до сих пор не понимаем значения этого мероприятия, по сути это культурная Олимпиада. Так в заявке было 55 стран. Приезжают самые крупные делегации — из США, европейские базовые делегации. Очень большое событие и большая ответственность», — сказал Радий Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что старт Всемирной фольклориады будет дан 3 июля на площадке «Уфа-Арены».