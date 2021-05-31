Улан-Удэ, , 08:58 — REGNUM На территории Бурятии спортивные и физкультурные мероприятия будут проходить преимущественно без зрителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято 31 мая на заседании оперативного штаба.

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При этом проведение состязаний со зрителями в объёме не более 50% возможно, но только при согласовании с минспорта региона. Кроме того, все мероприятия в универсальном зале Физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ отныне необходимо согласовывать в оперштабе.

С 31 мая будет усилена работа мобильных групп, которые будут проверять соблюдение санитарных мер в гостиницах, общественных местах, на объектах торговли и общепита, а также на транспорте. Зампред правительства Пётр Мордовской обратился к жителям с призывом ответственно относиться к своему здоровью.

«Без вашей помощи нам не одолеть новую волну. Защитите себя! Носите маски в общественном транспорте, в местах большого скопления людей, соблюдайте правила дистанцирования», — отметил он.

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