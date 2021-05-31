Чебоксары, , 08:58 — REGNUM В Чувашии все 15 оздоровительных детских лагерей войдут в федеральную программу частичной компенсации затрат на приобретение путёвок (туристический кешбэк). Ожидается, что жителям республики может быть возвращено свыше 55 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 31 мая, на планёрке в правительстве вице-премьер — министр экономического развития Дмитрий Краснов.

По его словам, в программу по частичному возврату расходов на путёвки подключились 15 детских загородных лагерей Чувашии. Все они провели тестовые транзакции. 27 мая начались подписания соглашений с национальными платёжными системами, в работе также задействуют туристических операторов.

Дмитрий Краснов отметил, что в Чувашии планируется продать с детским туристическим кешбэком 14 тыс. путёвок. По расчётам минэкономразвития, всего может быть компенсировано более 55 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в России начались продажи путёвок с детским туристическим кешбэком в размере 50%. Программа реализуется Ростуризмом с использованием механизма автоматического возврата денежных средств, известного как туристический кешбэк. Программа продлится до 31 августа 2021 года.