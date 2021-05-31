Село Мошенское, Новгородская область, , 09:04 — REGNUM В сгоревшем частном доме в Новгородской области нашли останки мужчины. По данному факту следователи начали проверку. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Пожар в частном деревянном доме произошел вечером 30 мая в деревне Остратово Мошенского района. После тушения огня пожарные обнаружили тело 62-летнего мужчины.

«В ходе осмотра места происшествия следователем внешних признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование», — отметили в ведомстве.

По данному факту Боровичским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Новгородской области проводится доследственная проверка. В настоящий момент следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.