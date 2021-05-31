Москва, , 08:56 — REGNUM Завершить работы станции Толстопальцево будущего МЦД-4 планируется до конца 2021 года, сообщает 31 мая официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«Сейчас работы завершены более чем на 50%», — говорится в сообщении.

В настоящее время рабочие забивают шпунтовые сваи в тоннеле и проводят монолитные работы в южном вестибюле. На станции уже построена островная платформа. Для перехода на неё будет построен тоннель.

На Киевском направлении МЖД уже работают несколько современных станций, построенных и реконструированных к открытию МЦД-4 — Победа, Мичуринец, Крекшино, Внуково и Санино. До конца 2021 года завершится реконструкция станций Кокошкино, Апрелевка, Мещерская, Матвеевская. Кроме того, планируется открыть два новых вокзала — Аминьевская и Минская.