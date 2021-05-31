Тбилиси, , 08:58 — REGNUM Представительство Евросоюза и посольство США в Грузии поприветствовали решение членов оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) прекратить бойкот парламента республики и начать в нём работать. Об этом говорится в совместном заявлении, распространённом 30 мая.

«Это событие является ещё одним позитивным шагом на пути к укреплению демократических институтов Грузии, и мы призываем членов ЕНД конструктивно использовать свои мандаты», — говорится в заявлении.

При этом дипломаты выразили сожаление, что члены ЕНД отказались присоединится к соглашению по выходу из политического кризиса, разразившегося в Грузии. В обращении говорится, что эта партия наравне с другими несёт ответственность за осуществление реформ в стране.

Напомним, лидер ЕНД Ника Мелия 30 мая объявил, что партия прекращает бойкот парламента, который длился с ноября 2020 года. Поводом для бойкота стали обвинения в адрес правящей партии «Грузинская мечта» в «фальсификации» итогов парламентских выборов.

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