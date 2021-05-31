Берлин, , 09:13 — REGNUM Спецслужбы Дании в 2012—2014 годах помогали Агентству нацбезопасности США следить за некоторыми политиками европейских стран. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, пишет газета, Дания помогала следить в том числе за канцлером ФРГ Ангелой Меркель, действующим на тот момент главой МИД Германии Франк-Вальтером Штайнмайером (сейчас — президент ФРГ) и кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.

Отмечается, что датские спецслужбы предоставляли США доступ на специальную станцию возле города Копенгаген, оттуда осуществлялась прослушка. Также с этой станции можно получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров, пишет Süddeutsche Zeitung.

В правительстве Германии газете заявили, что не знали о слежке, Меркель стало известно об этой ситуации из материала Süddeutsche Zeitung. От дальнейших комментариев в правительстве отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в 2013 году немецкие СМИ опубликовали скандальные документы, разоблачающие деятельность специального подразделения Агентства национальной безопасности США.

Оказалось, что как минимум с 2002 по 2013 год американцы прослушивали каналы связи немецкого правительства, в том числе телефон федерального канцлера. По словам экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, для слежки за политиками ФРГ спецслужбы США использовали автоматизированную систему сбора и записи данных Nymrod.

Оборудование для слежки размещалось в американском посольстве в Берлине. В итоге союзники получили несанкционированный доступ к телефонам политиков и собирали конфиденциальную информацию. Однако ни санкций, ни массовой высылки дипломатов не последовало. Прокуратура Германии, по данным СМИ, начала было расследование, но спустя два года сообщила о закрытии дела с формулировкой «не удалось собрать доказательства».

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