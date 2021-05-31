Екатеринбург, , 08:54 — REGNUM В Екатеринбурге отпустили из больницы сотрудника Росгвардии, пострадавшего в результате стрельбы 30 мая 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Мужчине оказали помощь в травматологической больнице № 36. Сейчас гражданина уже отпустили домой.

Росгвардеец пострадал в результате инцидента 30 мая, когда ранее служивший в силовых структурах мужчина открыл огонь с балкона по людям. Также была ранена девочка, её уже прооперировали. Сейчас ребёнок находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, стрелка задержали в ходе штурма квартиры. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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