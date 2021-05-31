Дамаск, , 08:53 — REGNUM Сирийские военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат с помощью зенитного ракетного комплекса С-75 «Двина», разработанного в 50-е годы. Об этом заявил офицер боевого расчета комплекса, старший лейтенант Мухаммед Шахшир.

По его словам, советский комплекс показал свою эффективность на учениях сил противовоздушной обороны. Офицер отметил, что с момента обнаружения цели до пуска ракеты прошло десять минут.

«Если следить за его техническим состоянием, он будет работать хорошо», — сказал Шахшир. Он добавил, что у сирийских военнослужащих есть большой опыт в работе с этой системой.

Комплекс С-75 успешно применялся во время боевых операций, сказал офицер. Батарея Шахшира сбила один такой беспилотник в 2020 году.

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