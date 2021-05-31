Чита, , 08:53 — REGNUM Министерство финансов Забайкальского края направило средства на оказание социальной помощи жителям региона порядка 270 миллионов рублей. Как пояснила 31 мая глава регионального минфина Вера Антропова, средства направлены на выплаты пособий на детей, многодетным семьям, денежную компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Забайкальского края рассказали, как жителям региона, попавшим в трудную жизненную ситуацию, можно получить до 75 тысяч рублей. Речь идёт о заключении социального контракта.

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Всего в бюджете Забайкальского края в 2021 году на социальную поддержку граждан предусмотрено свыше 18 миллиардов рублей.

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